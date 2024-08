Utviklingen av The Outer Worlds 2 "går veldig bra"

HQ

Siden The Outer Worlds har Obisidian tatt en pause fra sitt romfarts-RPG og i stedet fokusert på mye mer lavteknologiske omgivelser, som Pentiment og det kommende Avowed. Men etter februars utgivelse av Avowed ser det ut til at vi har en oppfølger til The Outer Worlds i horisonten.

Ifølge Obsidians administrerende direktør Feargus Urquhart ser utviklingen veldig lovende ut, og sier "det går veldig bra." I en tale til Limit Break Network sa Urquhart:

"The Outer Worlds 2 ser utrolig bra ut. Vi har en base nå med alt vi gjør med Avowed og The Outer Worlds 2, med hvordan vi bruker Unreal og verktøyene vi har utviklet i mange år - for å lage spill, hele den neste generasjonen av spill."

Vi har ikke sett så mye, om noe, av The Outer Worlds 2 siden det ble avslørt for noen år siden, og Urquhart har selvfølgelig et positivt syn på utviklingen av spillet, men forhåpentligvis vil vi med tiden kunne ta våre egne avgjørelser etter å ha sett mer av spillet.