Uutgitt Beyonce-musikk stjålet i Atlanta

Sangerinnen Beyonce har nylig avslørt at uutgitt musikk var en av flere gjenstander som ble stjålet fra et kjøretøy i Atlanta. Tyveriet fant sted den 8. juli, bare to dager før Beyonce skulle opptre i byen som en del av et fire netter langt opphold i forbindelse med Cowboy Carter-turneen.

Ifølge BBC er det utstedt en arrestordre, men den mistenkte er ennå ikke navngitt. Beyonce er en artist som ofte er kjent for å forhindre lekkasjer, men det er likevel sannsynlig at noen vil oppstå fra dette tyveriet, der harddisker som inneholder musikk, tidligere og fremtidige settlister, showplaner og mer ble stjålet.

Andre gjenstander som ble stjålet under tyveriet fra en leiebil leid av Beyonces koreograf og en av danserne hennes, inkluderer en bærbar PC, designerklær og Apple AirPods. Sporingsinformasjon om AirPods og den bærbare datamaskinen brukes for øyeblikket av myndighetene for å prøve å finne ut hvor de befinner seg.

