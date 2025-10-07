Uventet Xbox-post antyder at noen får unntak fra Game Pass-prisøkningen

HQ

Det ble et mindre opprør da Microsoft for en uke siden kunngjorde at Game Pass Ultimate ville øke i pris med hele 50%. Utallige mennesker skrev på sosiale medier at de nå ville si opp abonnementene sine, og kronikker om temaet ble skrevet i den ene mediekanalen etter den andre.

Nå melder imidlertid Pure Xbox at det kanskje ikke er fullt så ille som fryktet. Noen Game Pass -abonnenter på Reddit rapporterer at de har mottatt mail/PM fra Microsoft som sier at de med løpende abonnementer ikke vil bli påvirket av økningene. Det er også mange andre brukere som har delt lignende historier, inkludert de som sier at de tidligere har mottatt e-poster om andre prisøkninger, hvoretter prisen ikke ble økt likevel.

Microsoft har ennå ikke bekreftet situasjonen og hva som faktisk gjelder, men med tanke på de opphetede diskusjonene og forvirringen, virker det rimelig å tro at de vil komme med en uttalelse om saken med en avklaring i løpet av kort tid.