Uwe Boll trosser Warner Bros. og beholder The Dark Knight som tittel på sin nye film

Den ofte kontroversielle regissøren Uwe Boll nekter å endre tittelen på sin nye film, The Dark Knight. Dette til tross for flere advarsler fra Warner Bros. om potensielle varemerkekrenkelser. Filmen, som markerer Armie Hammers tilbakekomst til Hollywood, handler om en borgerverner som tar loven i egne hender. Ikke overraskende reagerte Warner Bros. med å sende et brev til regissøren om å opphøre og avstå, og hevdet at tittelen er for nært assosiert med Christopher Nolans Batman-film fra 2008.

Boll forsvarer seg med at Warner Bros. brukte tittelen Rampage for en film med Dwayne Johnson i hovedrollen, samme navn som Bolls egen film fra 2009, og mener at de burde vise takknemlighet ved å la ham beholde tittelen. Nå gjenstår det å se om Warner Bros. vil gå til sak mot Boll.

Regissøren uttalte følgende til The Uwe Boll Podcast Network: "DC og Warner har allerede kontaktet meg og sagt at jeg ikke kan bruke tittelen. Jeg forstår det, men jeg sa til dem: 'Dere, husker dere Rampage, Rock-filmen? Dere brukte tittelen min.'"

Hvem tror du har rett her, Boll eller Warner?