Uzumaki - Episode 1

I en tid da jeg ikke regnet meg selv som fan av verken manga eller japansk animasjonskultur, kjøpte jeg et innbundet eksemplar av Junji Itos Uzumaki på Amazon og ble bøtelagt i tollen, for så å betale det dobbelte for den innbundne versjonen. Men det var vel verdt det, og den dag i dag kan jeg fortsatt se bokryggen fra stolen min på det lille hjemmekontoret vårt.

Jeg elsker Uzumakis mystiske oppsett og Itos monokrome tegninger, jeg elsker de groteske bildene, måten det hverdagslige møter det fantastiske - ja, det er mange aspekter som virkelig har tålt tidens tann, men når folk snakker om Ito, snakker de som regel i visuelle termer. Det handler om design, om individuelle celler i den samlede tegneserien som har blitt en del av kunstnerens ikonografi.

Denne nye Adult Swim-baserte tolkningen tar disse skumle, freaky bildene og løfter dem rett ut av papiret og inn i en anime-kontekst. Hvis du enten ikke har sett dem før, eller kanskje du har sett dem før og ønsker å se dem på nytt, er det akkurat det denne serien gir deg - verken mer eller mindre. Dette er en direkte tolkning av Uzumakis forvridde fortelling, med kun animasjonsmessige finurligheter. Og kanskje det er nok?

Grunnen til at jeg plasserer Ito som mer av en visuell designer, er ikke for å undergrave hans evne til å fortelle historier, men denne serieversjonen av Uzumaki fremhever både styrkene og svakhetene ved originalverket, med ganske klassiske fortellerteknikker som tempo, sammenheng og dialog som Uzumakis klart svakeste ledd, ved siden av de unike, spennende enkeltstående scenariene som bare fremstår som mer sammenhengende og effektive her som anime.

Spesielt passer ikke Uzumakis nærmest antologilignende struktur like godt i animert sammenheng, og selv om hver av de forvridde historiene bidrar til en uhyggelig helhet, fremstår Kurôzu-Chos gradvise reise gjennom spiralen (både i overført og bokstavelig forstand) og det systematiske forfallet fortsatt like fragmentert som i tegneserien. Her er det heldigvis mer sammenheng, og det er her folkene bak denne tolkningen tar de største kreative sjansene ved å forsterke bindevevet mellom de separate fortellingene, men det er likevel ikke helt nok. Min kjæreste Klara, som ikke har noe forhold til kildematerialet, la umiddelbart merke til det fragmenterte tempoet og syntes det var litt av en turn-off, selv om de enkelte scenene kan være uhyggelig intense, og selvsagt ekstremt kreative visuelt.

Det er som sagt i disse enkeltbildene at Ito, og i forlengelsen denne én-til-én-tolkningen av tegneserien, får utfolde sine kreative muskler, og nettopp fordi det ikke tas noen sjanser med disse avgjørende scenene, er de like sterke som da jeg så dem på de monokrome tegneseriesidene for snart 10 år siden.

Dette er bare en anmeldelse av den aller første episoden i serien, men det er veldig, veldig tydelig hva slags tolkning dette er, det er den mest trofaste, og det er verdt å respektere, men dermed er også de små feiltrinnene kopiert over ganske direkte. Det skal man ta hensyn til, men man skal også oppleve Uzumaki - på den ene eller andre måten.