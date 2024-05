V Rising kommer til PS5 den 11. juni

HQ

Actionoverlevelsesspillet V Rising har vist seg å være en hit selv i Early Access på Steam. Nå som det har fått sin fulle utgivelse på PC, har spillere på PS5 lurt på når de også vil kunne bli en av nattens skapninger.

Den 11. juni lanseres V Rising på PS5. Men, som det blir mer og mer vanlig nå for tiden, hvis du bestemmer deg for å forhåndsbestille en av spillversjonene fra PlayStation Store, vil du se at du kan få fem dagers tidlig tilgang. Betyr det at utgivelsesdatoen offisielt er 6. juni? Det er opp til deg å avgjøre.

Uansett har V Rising ikke fått spillerne til å vente lenge på PS5-debuten, med tanke på at den nylig ble utgitt på PC. Vil du plukke den opp på konsoll?