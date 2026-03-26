V Rising lagt til hvile når Stunlock avslører ambisiøst nytt prosjekt

Studioet bak V Rising lukker lokket på kisten og proklamerer at de er ferdige med spillet. I stedet ser Stunlock nå fremover mot horisonten og fremtiden. Fokuset flyttes til noe større, et nytt prosjekt i samme univers, der ambisjonen er å skape en mer bærekraftig og levende spillverden.

V Rising har som kjent solgt utrolig godt siden lanseringen og har millioner av spillere over hele verden, og teamet ser nå ut til å mene at den digitale fantasiverdenen med monstre og helter trenger å bli litt mer levende og smidig. Et økosystem med tilbakevendende insentiver som gjør at spillerne kan gå på eventyr og suge blod over lang tid. Teamet kaller dette "The Next Era", og i en oppdatering skriver de :

"Siden den gang har vi dykket ned i mørket for å lete i skyggene etter nye og uutforskede stier. Til slutt har vi kommet til den konklusjonen at V Rising, i sin nåværende form, er noe vi er stolte av, og reisen til Dracula er fullført slik den er nå."

"Stunlock Studios jobber med et nytt spill som utspiller seg i den vakre, merkelige og gotiske verdenen V Rising. Dette blir vårt mest ambisiøse prosjekt hittil i vår 15 år lange historie med å lage spill, og vi gleder oss til å begynne denne reisen sammen med dere. Jakten på blod er i ferd med å utvikle seg"

Detaljene er som forventet sparsomme, men det er tydelig at dette ser ut til å bli noe langt mer ambisiøst og livligere enn det V-Rising for øyeblikket er i dag. La oss nå håpe det ikke blir et slags live-service-spill.

Spiller du V-Rising, og hva håper du å se i denne åndelige oppfølgeren til spillet som nå er under arbeid?