V Rising når 5 millioner solgte eksemplarer og avslører planer for utvidelse i 2025

Vampyrer er sååå hett akkurat nå. Nosferatu går sin seiersgang på kino, Castlevania: Nocturne er tilbake for sin andre sesong neste uke, og V Rising fortsetter å blomstre på PC og PS5.

Stunlock Studios' overlevelseshåndverkstittel forlot Early Access og debuterte i sin 1.0-tilstand tilbake i mai 2024, etter et imponerende løp som et "uferdig" spill der millioner av spillere sjekket det ut. Siden det kom i sin 'komplette' tilstand, har spillet fortsatt å rake inn spillere og imponere også, ettersom utvikleren nå bekrefter at det har nådd en imponerende milepæl.

Fem millioner eksemplarer av spillet har nå blitt flyttet, noe som viser at samfunnet fortsetter å utvide seg og sannsynligvis vil fortsette å gjøre det i nær fremtid, ettersom Stunlock har gitt store løfter for 2025.

Vi blir nemlig fortalt at det vil komme en stor utvidelse i år, en oppdatering som lover: "Et helt nytt biom venter, fullt av ukjente territorier, en dødelig ny fraksjon og eldgammel teknologi som er klar til å bli gjort krav på."

Stunlock legger til ytterligere: "Spillerne kan også se frem til et fornyet progresjonssystem med stat caps, en Fusion Forge for å lage ultimate byggverk, og risikofrie PvP-alternativer som duellering, tilpassbare slottsarenaer og mye mer."

Det er ingen tidslinje for denne oppdateringen, men uten tvil vil den se flere og flere strømme til spillet for å leve ut drømmene sine som en mektig vampyr.