V Rising utvider sitt imperium av blodsugere 28. april

Gled dere, nattens vesener, for den etterlengtede 1.1-oppdateringen for V Rising er endelig her. "Invaders of Oakveil" vil introdusere en ny sone, fiender, våpen, tilbehør og til syvende og sist mye mer innhold og timevis med moro til overlevelsestittelen V Rising, som allerede har passert fem millioner solgte eksemplarer.

I "Invaders of Oakveil" skal vi kjempe mot slangedronningen Megaras verter mens vi utforsker Oakveil Woodlands-regionen og prøver å avdekke hemmelighetene bak Venom Blades alkymi og gjenvinne dens kraft før det er for sent.

V Rising Venom Blades-utvidelsen vil være tilgjengelig gratis for alle V Rising -brukere på både PC og PS5, og du kan se en trailer for utvidelsen nedenfor.