Vær veldig forsiktig: Spoilere for 007: First Light sprer seg

007 First Light, IO Interactives store tittel som utforsker opprinnelsen til James Bond, har møtt noen nylige problemer, for eksempel forsinkelsen av Nintendo Switch 2-versjonen. Den største trusselen mot spillet nå er imidlertid at innholdet har blitt lekket på nettet ... og det inneholder store spoilere.

Som VGC har bekreftet, har Indonesias klassifiseringsnemnd, Indonesian Game Rating System (IGRS) - et organ som ligner på ESRB eller PEGI for regionen - ved et uhell lekket internt innhold til offentligheten, inkludert "store spoilere" om 007-spillet og dets historieinnhold. Tilsynelatende har detaljer om Assassin's Creed Black Flag Resynced og Castlevania: Belmont's Curse også blitt lekket, men ingen videoopptak har blitt utgitt i disse tilfellene.

Så hvis du tålmodig venter til 27. mai for å være blant de første til å spille 007 First Light, vær veldig forsiktig med innholdet du ser på sosiale medier eller fora: ikke la noen ødelegge opplevelsen for deg.