Vaiana 2 debuterer med en enorm åpningshelg

HQ

Animasjon ser ut til å være en av de hotteste underholdningsformene for tiden, for ser vi på kinotallene for 2024 er årets største film med betydelig margin Inside Out 2, men topp 10 toppes også av Despicable Me 4 og Kung Fu Panda 4, med flere filmer som The Wild Robot og The Garfield Movie som også har tjent hundrevis av millioner av dollar rundt om i verden i løpet av kinoløpene sine. Nå ser det ut til at Moana 2 (Vaiana 2 her i Norge) kommer til å slå an for alvor og snart bli en av årets største filmer.

Vi sier dette fordi den animerte Disney-oppfølgeren etter åpningshelgen, som var en viktig helg ettersom det var Thanksgiving-helgen for amerikanerne, klarte å trekke inn 386 millioner dollar. Det er nok til at Moana 2 allerede er den 11. største filmen i 2024, og den er mindre enn 200 millioner dollar unna å havne blant årets fem beste filmer. Det kan virke som et stort hopp, men animasjon har så langt i år bevist at den har ben å stå på og kan fortsette å generere gode penger etter åpningshelgen.

Denne suksessen for Moana 2 bidro til en rekordhelg for det amerikanske markedet, som opplevde sin største Thanksgiving-helg for inntekter noensinne med over 420 millioner dollar, ifølge The Hollywood Reporter. Moana 2 sto for 221 millioner dollar av dette, mens resten besto av flere filmer, inkludert Wicked og Gladiator 2.

Apropos disse to filmene, Wicked fortsetter å finne suksess med nesten 360 millioner dollar til navnet sitt nå globalt, mens Gladiator 2 er på 320 millioner dollar. Selv om begge er gode pengesummer, må du ta hensyn til produksjonskostnadene i utgangspunktet, som for Gladiator 2 hevdes å være mellom 210-250 millioner dollar, noe som betyr at 320 millioner dollar, etter markedsføringsavgifter som ofte speiler produksjonskostnadene, egentlig ikke er en suksess. Wicked ble imidlertid hevdet å koste rundt 150 millioner dollar å lage, noe som betyr at den allerede er langt mer vellykket, mens Moana 2 er antydet å ha en lignende produksjonsavgift på omtrent 150 millioner dollar.

Vi får se hvor høyt taket er for Moana-oppfølgeren, men slik det ser ut nå, kan det se ut til at vi får se nok en gigant på kino gjøre sitt inntog rundt om i verden.

Takk, Box Office Mojo.