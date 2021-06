Vakre Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes og nye Eiyuden Chronicles: Rising vist frem i ny trailer

Under gårsdagens E3 fikk vi en helt ny trailer fra Eiyuden chronicles: Hundred Heroes, men det ble også annonsert et søsterspill kalt Eiyuden Chronicøle: Rising. Mens førstnevnte er en åndelig oppfølger til Konami-serien Suikoden (med tidligere utviklere fra den serien) med turbasert kampsystem, kommer Rising til å være mer et actionorienter. Spillet startet som et Kickstarter-prosjekt og nådde målet på under tre timer. Begge spillene slippes direkte på Xbox Game Pass. Rising slippes i 2022 mens Hundred Heroes kommer året etter.