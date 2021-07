Heart Machine plasserte seg rett på spillkartet med Hyper Light Drifter, så da studioet annonserte sitt neste spill for over to år siden ble mange interesserte. Derfor er det godt å høre at ventetiden ikke blir lang.

Som forventet dukket Solar Ash opp i kveldens Annapurna-show, og i tillegg til å vise oss enda flere atmosfæriske og vakre deler av spillet avslører den at spillet slippes den 26. oktober.