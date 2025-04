Val Kilmer, kjent fra Top Gun og Batman, er død i en alder av 65 år

HQ

Val Kilmer har dessverre gått bort. Den legendariske skuespilleren som er kjent for en lang rekke kjente roller, det være seg i Top Gun (og senest Top Gun: Maverick), Batman Forever, Tombstone, Willow, Heat og mange andre, har dessverre gått bort i en alder av 65 år etter en kamp mot lungebetennelse.

Kilmer hadde hatt helseproblemer siden 2014, da han ble diagnostisert med strupekreft, hvorpå han gjennomgikk stråle- og cellegiftbehandling og en permanent trakeostomi, noe som etterlot ham med den karakteristiske raspete stemmeleiet.

Ifølge The New York Times ble Kilmers død bekreftet av hans datter, Mercedes Kilmer, som avslørte lungebetennelsesdiagnosen som hennes far led av.

Hvil i fred, Iceman.