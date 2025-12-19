Valencia Basket fordømmer rasistiske fornærmelser og verbale overgrep i Jerusalem under EuroLeague-kamp

HQ

Valencia Baket tapte 85-82 for Maccabi Tel Aviv i runde 17 av 38 i EuroLeague, i det første besøket til Israel fra en spansk idrettsklubb på to år. EuroLeague var en av de første turneringene som tillot israelske klubber å vende tilbake til sine hjemmebaner, etter fredsavtalen som ble undertegnet 9. oktober mellom Israel og Hamas med Donald Trump som mekler, en våpenhvile som ofte brytes av Israel, som fortsetter å massakrere sivile under den vestlige verdens taushet og medvirkning.

Fra 1. desember vil hjemmekampene til israelske klubber fra EuroLeague og EuroCup i basketball, som Maccabi og Hapoel Tel Aviv, bli spilt i Israel, og de rivaliserende lagene vil bli tvunget til å reise til landet som fortsatt er i krig for første gang på over to år. Torsdagens kamp ble spilt i Jerusalem, på grunn av at stadion ikke var klar i Tel Aviv.

"Valencia Basket, som har vært i kommunikasjon med Euroleague under hele kampen, vil sende inn en formell klage i morgen, med fotografiske bevis, angående Maccabi-fansenes ufine oppførsel", sier klubben i en uttalelse.

"Holdninger som dagens, med rasistiske fornærmelser og gjentatte verbale overgrep rettet mot klubben og treneren vår, Pedro Martínez, og til og med å hindre ham i å holde en pressekonferanse på TV etter kampen, skader ikke bare konkurransen, men sporten vår generelt, og er helt uakseptabelt på en basketballarena."

"Hvorfor er 25. november utrygg og 5. desember trygg?"

Før kampen hadde trener Pedro Martínez klaget på nødvendigheten av å reise til Israel (via El País), og sa at de var urolige og stilte spørsmål om "hvorfor 25. november er utrygt og 5. desember er trygt? Det er ikke direktoratene som tar avgjørelsen, det er vi som må reise".

Sportslig sett brøt Valencia Basket en seiersrekke på fem kamper i Europa, selv om verken treneren eller spillerne vil være veldig lei seg over resultatet, med tanke på den vanskelige opplevelsen de måtte tåle før, under og etter kampen.

Valencia ligger fortsatt på tredjeplass i EuroLeague-tabellen (som ledes av Hapoel Tel Aviv, etterfulgt av Barcelona). Maccabi Tel Aviv har nå tre seire på rad, og hopper opp til 14. plass (av 20).