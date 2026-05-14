Valencia Basket gjør et heroisk comeback og når sin første EuroLeague Final Four i historien

HQ

Valencia Basket var det siste laget som kvalifiserte seg til EuroLeague Final Four, etter å ha gjort et stort og usannsynlig comeback: Valencia, som lå på andreplass i den ordinære sesongen, ble slått av Panathinaikos, som lå på sjuendeplass, i de to første kampene i best-av-fem-sluttspillet, og tapte med ett poeng i den første kampen og med to poeng i den andre.

Det greske laget hadde det veldig tett, men Valencia kjempet hardt og vant de to bortekampene i Aten. Og onsdag ble den femte kampen, i Valencia, dominert av det lokale laget: 81-64, og Valencia Basket nådde dermed sin første Final Four i historien.

To andre serier ble avgjort i fire kamper: Real Madrid slo Hapoel Tel Aviv og Fenerbahçe slo Zalgiris 3-1, mens Olympiakos var smartest og slo Monaco, laget som kvalifiserte seg fra play-in, i de tre første kampene.

EuroLeague Final Four finner sted i Athen neste uke:



Olympiakos mot Fenerbhaçe: Fredag 22. mai kl. 17:00 CEST



Valencia Basket mot Real Madrid: Fredag 22. mai kl. 20.00 CEST



Finalen: Søndag 24. mai, TBD

