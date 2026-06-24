Valencia Basket slår Barça i Liga ACB-finalen og avslutter en historisk sesong

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Valencia Basket har slått FC Barcelona og sikret seg sin andre ligatittel i historien, og avslutter dermed en av de beste sesongene noensinne for «Oranges», der de også nådde sin første Final Four i EuroLeague, i tillegg til å vinne den spanske Supercupen. Valencia Basket nådde allerede Liga ACB-finalen i fjor, der de tapte mot Real Madrid, i en turnering som sjelden vinnes av andre lag enn Madrid og Barça (med Baskonia som det viktigste unntaket).

I år endte Valencia på andreplass i grunnserien med 25 seire og 9 tap, men slo Surne Bilbao og Asisa Joventut i sluttspillet, i tillegg til å slå Barça 3–1 i finalen med stor overlegenhet: de tapte den første kampen med ett poeng, men vant de andre med 102–75, 88–80 og til slutt 108–84 på Palau Blaugrana, med 500 lokale supportere som heiet dem frem.

Jean Montero ble kåret til finalenes MVP med 23 poeng, en av de beste prestasjonene i Liga ACB-finalenes historie. Dette er Valencias andre ligatittel etter 2017, med samme trener, Pedro Martínez, under hans første periode i Valencia. Martínez gikk senere til Baskonia, Gran Canaria og Marsea, før han vendte tilbake til Valencia i 2024, og håper å gjenta suksessen neste sesong... i håp om å beholde sine beste spillere.