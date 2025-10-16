Valencia Basket-trener vil ikke ha noen unnskyldninger etter nederlag mot Hapoel Tel Aviv bak lukkede dører

HQ

I forbindelse med store demonstrasjoner og en dag med nasjonal streik mot Israel, besøkte Hapoel Tel Aviv den nyåpnede Roig Arena i Valencia i EuroLeague og slo vertene 93-100 på et tomt stadion fordi klubben, som opprinnelig valgte å ikke selge billetter, deretter bestemte seg for å ha kampen bak lukkede dører, slik at Valencia-medlemmene ble holdt utenfor.

Valencia-trener Pedro Martínez ble spurt om det å ha fansen rundt seg ville ha hjulpet dem til å oppnå et comeback. Det får vi aldri vite, men han ba om ingen unnskyldninger. "Vi må tilpasse oss situasjonen og ikke klage, for det er nytteløst. Vi skulle gjerne hatt fansen, men jeg vil ikke si at vi tapte fordi vi savnet fansen vår, sa han (via EuroHoops).

Det var ikke den eneste basketballkampen mot Israel som fant sted bak lukkede dører: Onsdag spilte La Laguna Tenerife i Basketball Champions League og beseiret Bnei Herzliya, og BAXI Manresa slo også Hapoel Jerusalem i EuroCup.

I Valencia vant det israelske laget, og Chris Jones, tidligere Valencia-spiller i tre år, bidro til at Hapoel ledet målscoringen hele tiden, med 14 poeng, 8 assists og 3 steals, sesongrekord for ham, til tross for at Valencia lå under svært jevnt. Dermed ligger Hapoel på femteplass på tabellen med 3 seire og 1 tap, og Valencia på niendeplass med 2/2.