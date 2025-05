Valencia utfordrer Netflix: De hevder Vini Jr. dokumentaren lyver om rasistiske tilrop på Mestalla

HQ

Baila, Vini, den nylig lanserte Netflix-dokumentarfilmen om Brasil- og Real Madrid-spilleren Vinícius Jr. har ikke falt i god jord hos Valencia F.C., og Valencia-klubben har sendt ut en skarp uttalelse med tittelen "Til forsvar for fansen".

"I lys av urettferdigheten og usannhetene som er begått mot Valencia CF-fansen, har klubben i skriftlig form krevd en umiddelbar rettelse fra produsenten av dokumentaren "Baila, Vini" angående det som skjedde på Mestalla, som ikke samsvarer med virkeligheten. Sannheten og respekten for våre fans må veie tyngst. Valencia CF forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt", heter det i uttalelsen, som avsluttes med hashtaggen #RESPECT.

De brukte ikke ordet ape, forsvarer Valencia

Dokumentaren forteller om et øyeblikk i mai 2023, da Valencia-fansen angivelig fornærmet Vinícius ved å bruke ordet ape på Mestalla stadion. Klubben har imidlertid alltid forsvart at fansen ropte "Vinícius, du er dum" (i stedet for mono, ape, sa de tonto, dum).

På et tidspunkt i dokumentaren ser man bilder av hundrevis av fans som roper et ord: I undertekstene står det "mono", men klubben har hele tiden forsvart seg med at de sa "tonto". I dokumentaren forklarer Vinícius at "å bli utsatt for dette midt under en kamp var veldig trist, fordi jeg vanligvis er så konsentrert under en kamp at jeg ikke hører noe. Men den dagen skjedde det så mange ganger at jeg mistet lysten til å spille. Jeg ønsket å gå av banen. Så ba dommeren meg om å fortsette å spille, og lagkameratene mine ba meg om å bli".

Hvis du er interessert, er øyeblikket 1 time og 7 minutter ut i dokumentaren: Du kan se den selv og bedømme hva fansen sa: mono eller tonto. Valencia FC er tydeligvis overbevist om at de ikke brukte rasistiske skjellsord, og er villige til å gå til sak mot produsenten av dokumentaren for å redde fansenes ære.