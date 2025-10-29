Valencias president hånet under statsbegravelse for ofrene for DANA: "morder, feiging"

HQ

Den 29. oktober 2025 var det ett år siden DANA-tragedien, en flom forårsaket av en kaldfront som ødela dusinvis av landsbyer, skadet eller ødela tusenvis av hus og bedrifter, og krevde 237 menneskeliv.

I dag ble det holdt en statsbegravelse i Valencia, i kunst- og vitenskapsbyen, med deltagelse av ofrenes familier og mange institusjonelle personer fra Generalitat (Valencias regjering) og den spanske regjeringen og kronen. Spanias kong Felipe VI holdt en kort tale, men ofrene og deres følelsesladde taler ledet den sivile begravelsen, inkludert opplesningen av navnene på alle de 237 omkomne.

Handlingen var høytidelig og stille, men både før og etter var det mange av de fremmøtte som häcklade presidenten i Generalitat, Carlos Mazón, og ropte "morder", "feiging", "drittsekk", "rotte", ba om hans avgang og ropte "de døde ikke, de ble myrdet".

Før begravelsen møtte Spanias statsminister Pedro Sánchez, kong Felipe VI og dronning Letizia noen av familiemedlemmene, men på deres anmodning møtte de ikke Mazón.

De fleste dødsfallene (229) skjedde i Valencia-regionen, der det ikke ble sendt ut en advarsel til mobiltelefonene før kl. 20.11 om ettermiddagen, der folk ble bedt om å holde seg hjemme. På det tidspunktet var de fleste ofrene allerede døde.

De valencianske myndighetenes ineffektivitet, som helt sikkert har kostet mange menneskeliv, har opprørt Valencias og Spanias befolkning, og fokuset er rettet mot regionens president, Mazón. Selv om det har vært demonstrasjoner i Valencia hele året, har det sosiale presset mot Mazón økt den siste tiden, ikke bare på grunn av årsdagen, men også på grunn av funnene til en dommer som etterforsket presidentens oppholdssted i timene før tragedien.

Dommer Nuria Ruiz Tobarra anklaget ikke bare Mazón, men også Salomé Pradas, tidligere justisminister i Valencia, som ble avskjediget flere uker senere, for å ha funnet "overveldende tegn på tjenesteforsømmelse" som ansvarlig for at det ikke ble slått alarm gjennom systemet Es Alert (som sendes til alle telefoner i regionen)... mens Mazón selv var savnet det meste av ettermiddagen, i en fire timer lang lunsj med en journalist.

Dommeren rekonstruerer nå Mazóns skritt og bevegelser den ettermiddagen ved hjelp av vitner og til og med overvåkningskameraer, og landet lurer fortsatt på hvor regionspresidenten var under en av de mørkeste dagene i Valencias historie, og hvorfor ikke han og hans regjering hadde ansvaret for å sende ut en sikkerhetsalarm som kunne ha forhindret de fleste av dødsfallene.

Før og etter begravelsen ble Mazón hånet og fornærmet, men ikke under den høytidelige handlingen. Bare et øyeblikk brøt en spontan applaus: da Virginia Ortiz, familie til et av ofrene, sa at "det er den som unnlater å gjøre sin plikt, vel vitende om at hans unnlatelse kan føre til tap av menneskeliv, som begår den første handlingen som fører til deres død."