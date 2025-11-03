Valencias regionleder går av ett år etter de dødelige oversvømmelsene: "Jeg orker ikke mer"

HQ

Carlos Mazón, president i Spanias østlige Valencia-region, kunngjorde sin avgang mandag, ett år etter at katastrofale oversvømmelser drepte 229 mennesker og forårsaket skader for milliarder av euro. Uværet, som rammet 29. oktober 2024, er fortsatt den mest dødelige flomkatastrofen i Europa siden 1967.

"Jeg orker ikke mer", sa Mazón til journalister i Valencia etter å ha holdt en tale der han rettet skarp kritikk mot den nasjonale regjeringens respons på tragedien. Han avklarte ikke om han har planer om å forlate sin plass i det regionale parlamentet (noe som vil oppheve hans parlamentariske immunitet), og han utpekte heller ikke en midlertidig etterfølger eller utlyste nyvalg.

Beskyldninger om forsinket respons og politiske konsekvenser

Innbyggerne i de hardest rammede forstedene sør for Valencia har lenge beskyldt den regionale administrasjonen for å reagere for sent på styrtregnet. Da varslene ble sendt ut, sto mange bygninger allerede under vann, og hele nabolag ble feid bort av flommen.

Mazón har møtt daglige krav om å gå av, særlig fra familiene til ofrene, i takt med at det offentlige sinnet har økt over det mange ser på som en tragedie som kunne vært unngått. Hans avgang faller sammen med vitneforklaringen til Maribel Vilaplana, en lokal journalist som spiste lunsj med Mazón samme dag som katastrofen inntraff, og som skal møte for en dommer som etterforsker mulig kriminell uaktsomhet fra myndighetenes side.