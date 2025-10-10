Valentin Vacherot, Askepott i Shanghai, slår Rune og spiller sin første semifinale mot Djokovic

HQ

Valentin Vacherot overvant et 6-2-tap i det første settet mot Holger Rune, som er nummer 11 i verden, og slo tilbake i de to andre settene for å nå semifinalen i Shanghai Masters og forlenge en drømmeserie som gjør at han går fra 204. til 92. plass på verdensrankingen.

Den 26 år gamle monegaskiske spilleren (fetter til Arthur Rinderknech og halvbror av den pensjonerte spilleren Benjamin Balleret, som nå er treneren hans) ble proffspiller relativt sent, og debuterte ikke i en Masrers 1000 før i 2023 og i en Grand Slam før i 2024, da han nådde en daværende beste rangering på 92. Han har ingen seniortitler på merittlisten, og dette blir hans første semifinale noensinne... i en Masters 1000, intet mindre.

Vacherot, som ble den første kvalifiserte spilleren som nådde semifinalen i Chinese Masters 1000, var nær ved å ikke delta i turneringen, da han reiste til Shanghai uten å vite at han ville komme med på kvalifiseringslisten: "Jeg kom ikke som kvalifisert, jeg kom som reserve. Jeg var ikke engang sikker på at jeg skulle spille kvalifisering. Dette er helt utrolig. Den forrige seieren betydde allerede så mye for meg. Denne betyr enda mer, sa Vacherot, som forsøkte å ikke se på rangeringen under hele turneringen, etter skuffelsen over å være 30 poeng bak en plass blant de 100 beste i fjor.

Novak Djokovic slo Zizou Bergs i strake sett og møter Vacherot i semifinalen på lørdag.