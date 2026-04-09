Valentin Vacherot blir første monegasker på 20 år til å nå åttendedelsfinalene i Monte-Carlo

Valentin Vacherot, som ble kåret til årets gjennombrudd i 2025 da han vant sin første Masters 1000-tittel i Shanghai, gjorde en ny bragd onsdag i Monte-Carlo, da han ble den første monegaskiske spilleren på 20 år til å nå åttendedelsfinalene i tennisturneringen i Monaco.

Vacherot overrasket Lorenzo Musetti, fjerdeseedet og finalist i fjor, i en tett kamp, 7-6(6), 7-5, på de samme banene der han lærte å spille tennis som barn. "Hvis noen fortalte meg at min første topp 5-seier, den andre etter Shanghai, ville komme her på en kveldsøkt på centercourten jeg har spilt på siden jeg var seks år gammel, så er det ingenting, ingenting kan gjøres", sa en emosjonell Vacherot.

Ifølge ATP.com var forrige gang det skjedde i 2006, da Benjamin Balleret (trener og halvbror av Vacherot) nådde åttendedelsfinalen og tapte mot Roger Federer. I dag har Vacherot muligheten til å forbedre rekorden.

Vacherots fetter, Arthur Rinderknech, ble slått av Joao Fonseca, som møter Matteo Berrettini på torsdag. Åttendedelsfinalene spilles i dag, og Vacherot møter Hubert Hurkacz tidligst kl. 14:30 CEST, 13:30 BST. De toppseedede Jannik Sinners og Carlos Alcaraz møter Tomas Machac (12:10 CEST) og Tomás Martín Etcheverry (13:20 CEST).