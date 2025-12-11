Valentin Vacherot vinner prisen for årets gjennombrudd etter sin historiske Masters 1000-tittel

HQ

ATP-prisene fortsetter å bli delt ut denne uken, og få var så forutsigbare som Valentin Vacherot, som vant Årets gjennombrudd. Den 27 år gamle monegaskeren, som vant Rolex Shanghai Masters i 2025, får prisen etter sin historiske seier i Masters 1000, der han i sin 27. kamp på tour-nivå vant den prestisjetunge tittelen etter å ha slått sin fetter, Arthur Rinderknech.

Vacherot var utenfor topp 250 i august 2025. Han kom inn i Shanghai Masters som et wild card og var rangert som nummer 204 i verden ... og en uke senere var han nummer 40 i verden, etter å ha vunnet sin første tittel etter å ha beseiret Novak Djokovic, Tallon Griekspoor og Holger Rune i prosessen. Han ble den lavest rangerte ATP Masters 1000-mesteren i historien, og vil starte 2026 som nummer 31 i verden.

Vacherots utrolige suksesshistorie og historiske bragd gjorde at han vant prisen foran de andre nominerte, Jack Draper, Joao Fonseca og Jakub Mensik: "Alt dette arbeidet kom litt frem i lyset i oktober i Shanghai og Paris, og nå har jeg min høyeste rangering. Jeg er veldig glad for å ha vunnet prisen, og forhåpentligvis vil dette gi meg mange flere de neste årene", sier Vacherot.

ATP deler denne uken ut alle prisene. Det ble tidligere annonsert at Carlos Alcaraz hadde vunnet Stefan Edberg Sportsmanship Award og Andrey Rublev vant Arthur Ashe Humanitarian Award.