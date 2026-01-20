Valentino Garavani går bort i en alder av 93 år

HQ

Valentino Garavani, den legendariske italienske motedesigneren, er død i en alder av 93 år. Stiftelsen hans kunngjorde at han gikk bort i sitt hjem i Roma, omgitt av sine nærmeste. Kroppen hans vil ligge i staten senere denne uken, med en planlagt begravelse i den italienske hovedstaden.

Valentino-huset ble grunnlagt i 1959 og bidro til å definere etterkrigstidens italienske glamour, og fikk en hengiven tilhengerskare blant verdens mest berømte kvinner. Fra Sophia Loren og Elizabeth Taylor til Jackie Kennedy kledde designeren en hel generasjon av kulturikoner, og formet utseendet til både sosieteten og Hollywood.

Valentino Garavani // Shutterstock

Valentinos signatur var den røde kjolen, en fargetone som var så nært knyttet til hans arbeid at den ble kjent som "Valentino red", offisielt anerkjent av Pantone. Fargen dukket opp fra hans tidligste kolleksjoner og kulminerte i hans avskjedsvisning i 2007, da alle modellene bar rødt som en siste hyllest til hans livslange estetikk.

Valentino ble født i 1932 i Voghera, i nærheten av Milano, og utdannet seg i Paris før han lanserte merket sitt og senere inngikk partnerskap med Giancarlo Giammetti, som bidro til å bygge opp merket til et globalt kraftsenter. Sammen gjorde de motehuset til en internasjonal suksess, og til slutt solgte de det i 1998, samtidig som de bevarte dets aura av eksklusivitet og luksus.