Valentino Rossi droppet BMW fra FIA World Endurance Championship

Den syvdobbelte MotoGP-mesteren Valentino Rossi har tilsynelatende blitt utelatt fra BMW-teamet i FIA World Endurance Championship, og vil falle ned til en annen kategori neste år hvis han ønsker å fortsette å kjøre racing, noe som forsinker hans ambisjoner om å kjøre med Hypercars i fremtiden.

Rossi, 46 år gammel, begynte med bilracing i 2022, umiddelbart etter å ha avsluttet sin motorsykkelkarriere i 2021, og ble først med i Team WRT, deltok i GT Challenge og European Endurance Cup og til slutt i FIA World Endurance Championship i 2024, hvor han kjørte en BMW med nr. 46.

I WEC oppnådde Rossi gode resultater, med tre pallplasser i Imola, Fuji og COTA i løpet av 2024- og 2025-sesongene, og han ledet på et tidspunkt 2024-utgaven av 24-timersløpet på Le Mans. Et tilbakeslag for lagkameraten Ahmad Al Harthy i 2024 og elektriske problemer i 2025 førte imidlertid til at Rossi aldri fullførte løpet i Le Mans.

Nå har BMW offentliggjort føreroppstillingen for LMGT3-klassen i WEC, og Rossis nummer 46 er ikke oppført (og heller ikke noen av hans tidligere lagkamerater), noe som bekrefter at han har blitt tatt ut av teamet ett år før kontrakten hans utløp med det tyske teamet. Det forventes at Rossi kommer tilbake til GTWCE og konkurrerer igjen i GT World Challenge.