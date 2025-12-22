Valget i Extremadura i Spania viser at ytre høyre får stadig større innflytelse, og øker presset på Pedro Sánchez

HQ

Det høyreekstreme spanske partiet VOX har doblet sin representasjon i den vestlige regionen Extremadura, og fremstår som en avgjørende kraft etter søndagens regionalvalg, noe som vanskeliggjør arbeidet med å danne en ny regjering.

Det konservative Folkepartiet (PP) vant flest mandater med 29 i den 65 seter store forsamlingen, men manglet fire for å få rent flertall, og er dermed nok en gang avhengig av VOX' støtte. VOX økte fra 5 til 11 mandater, noe som understreker partiets økende innflytelse i forkant av en rekke regionalvalg neste år.

Resultatet øker presset på Pedro Sánchez

Statsminister Pedro Sánchez' sosialistiske arbeiderparti (PSOE) gikk kraftig tilbake, fra 28 til 18 mandater i en region som partiet har styrt i flere tiår. Resultatet er en fortsettelse av en bredere tilbakegang for sosialistene siden 2023, og øker presset på Sánchez' mindretallsregjering, som allerede er svekket av skandaler den siste tiden.

Den spontane avstemningen ble utlyst av PPs regionale leder María Guardiola etter at budsjettforhandlingene brøt sammen da VOX nektet å støtte forslaget. Til sammen fikk PP-VOX-blokken litt over 60 % av stemmene, noe som signaliserer en fortsatt høyredreining i Extremadura og styrker ytre høyresidens innflytelse i spansk regionalpolitikk.