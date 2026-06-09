Valget i Peru er helt jevnt etter at stemmer fra utlandet har styrket Fujimoris posisjon

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Det pågående presidentvalget i Peru er nå utrolig jevnt, da avstanden mellom de to kandidatene nettopp har krympet til mindre enn 0,1 %. Venstreorienterte Roberto Sanchez ligger fortsatt litt foran den konservative Keiko Fujimori, men utenlandske stemmer har løftet sistnevnte, ifølge Reuters.

Som med andre konservative ledere har markedene reagert positivt på et potensielt comeback for Fujimori. Dette gjelder blant annet peruanske aksjer notert i USA, peruanske aksjer og den lokale valutaen sol. De reagerte motsatt med et salg da Sanchez foreslo å omforme landets gruvefokuserte økonomi.

Den endelige vinneren vil ikke bli kunngjort offisielt før kanskje neste måned (juli), ifølge valgmyndighetene. Sanchez styrket seg i stemmer fra landsbygda, mens de gjenstående utenlandske og reviderte stemmesedlene ser ut til å være mer gunstige for Alberto Fujimoris datter, som allerede var Perus førstedame etter å ha erstattet sin mor, og som stiller til valg for fjerde gang.