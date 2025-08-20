Valheim: A Call to Arms bringer nye fiender, utstyr og forbedret kamp

HQ

Valheim Spillere er vant til å vente - ofte altfor lenge. Men denne gangen er sommerferien over, og det samme er stillheten fra Iron Gate. A Call to Arms, den nyeste oppdateringen til Valheim, bringer med seg en bølge av nytt innhold og justeringer som garantert vil begeistre eventyrlystne vikinger. Blant høydepunktene er rebalanserte Forsaken Powers, to helt nye fiender, åtte nye håndverksmaterialer, nye våpen- og rustningssett, flere bygningsdeler, samt nye hår- og skjeggstiler. Kampene har også blitt finjustert for å gjøre kampene mer dynamiske og responsive.

Som om ikke det var nok, introduserer oppdateringen også et helt nytt område å utforske, noe som utvider verdenen på Valheim ytterligere. For å teste oppdateringen: åpne Valheim i Steam > Properties > Betas > skriv inn koden yesimadebackups. For Xbox/PC Game Pass er den tilgjengelig via Xbox Insider Hub. Og ikke glem: Ta alltid sikkerhetskopi av lagringsfilene dine. Hele endringsloggen (med og uten spoilere) er tilgjengelig på Valheims offisielle nettsted.