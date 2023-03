Valheim får en Xbox-lanseringstrailer

HQ

Det var en gledens dag for alle viking-wannabees i går da Iron Gates enormt vellykkede Valheim endelig ble sluppet for Xbox Series S/X. Den ble opprinnelig lansert som en Early Acces-tittel tilbake i 2021, og ble raskt ekstremt populær og nådde nye milepæler med jevne mellomrom (så langt har den solgt over 10 millioner eksemplarer).

Nå kan enda flere fans oppdage dette spennende eventyret og se hva fuzzen handler om, og for å gjøre ting enda bedre - det er også inkludert i Game Pass. Sjekk lanseringstraileren for Xbox-versjonen nedenfor for å få et glimt av hva som venter deg.