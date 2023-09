Valheim har nå solgt over 12 millioner eksemplarer

HQ

Embracer sliter, men den svenske Viking-suksessen under Coffee Stain Publishing -divisjonen selger fortsatt som varmt hvetebrød. Dette ble kunngjort under deres årsmøte, der de gledelig kunne meddele at Valheim har solgt over 12 millioner eksemplarer siden lanseringen for litt over to år siden.

Spillet som ble lansert i Early Access på Steam i februar 2021, klarte å selge tre millioner eksemplarer på mindre enn en uke, og i april 2022 kunngjorde utvikleren Iron Gate Studios at de da hadde solgt ti millioner eksemplarer av spillet.

ValheimDet nye spillet, som siden mars også er tilgjengelig på Xbox, har hatt stor innvirkning på Coffee Stain, som nå sier at de vurderer mulighetene for å gjøre spillet til en større franchise i løpet av de neste ti årene. Det vil ta minst ett år til før Valheim forlater Early Access, men vi kan bare ønske dem lykke til med de store planene. Det er bare fantasien som setter grenser.

Spiller du Valheim?

Takk, spillutvikler.