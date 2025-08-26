Valheim kreativ leder: "Én programmerer fikset bugs i fem måneder"

HQ

Det er nå litt mer enn fire år siden Valheim kom ut i Early Access, og i et nytt intervju under Gamescom i forrige uke reflekterte Robin Eyre, spillets Creative Lead, over suksessen. Da den tidlige versjonen av spillet ble lansert i 2021, hadde teamet beskjedne forventninger og håpet å selge rundt 20 000 eksemplarer. Men som de fleste spillere vet nå, ble det ikke slik. I stedet eksploderte populariteten til det svenske vikingoverlevelsesspillet, som solgte én million eksemplarer i uken i to måneder i strekk.

Det var et scenario som Iron Gate var helt uforberedt på. Resultatet var at en av utviklerne måtte bruke fem måneder alene på å fikse feil bare for å holde spillet stabilt. Eyre forklarte :

"Det første vi måtte gjøre, var å sørge for at alle kunne spille spillet. Så i fem måneder var det én programmerer som fikset feil."

Spillet er fortsatt i Early Access den dag i dag, men i tillegg til Steam har det også funnet veien til Xbox. Etter den nylige Call to Arms-oppdateringen har studioet nå øynene rettet mot det siste planlagte biomet, Deep North, som vil bli utgitt sammen med spillets 1.0-lansering.

Spiller du fortsatt Valheim - og gleder du deg til Deep North?