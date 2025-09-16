Valheim seiler til Playstation 5 i 2026 med fullt crossplay

HQ

Etter en lang periode som PC- og Xbox-eksklusivt, har utviklerne endelig bekreftet at den helsvenske vikingsensasjonen Valheim vil bli lansert på PlayStation 5 neste år. Kunngjøringen kom via en splitter ny, bombastisk trailer (som du kan se nedenfor) som inviterer oss alle til å drømme om det mytiske, farefulle landet igjen.

Traileren byr på en stemningsfull reise gjennom tåkehyllede skoger, brølende stormer og brennende sjefer - alt presentert i seriens karakteristiske low-poly-stil som blander nordisk arv med rent eventyr. Crossplay vil også støttes på tvers av alle plattformer, noe som betyr at spillere som har spilt lenge, kan hoppe inn igjen for å hjelpe nye PlayStation-vikinger på reisen.

Kommer du til å kjøpe Valheim på PlayStation neste år?