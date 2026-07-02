Valheim vil kanskje ikke få flere innholdsoppdateringer etter lanseringen av versjon 1.0

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Om et par måneder, den 9. september, vil Iron Gate offisielt overføre Valheim fra et Early Access-spill til en fullstendig 1.0-versjon. Når dette skjer, vil det bli lansert en stor oppdatering som tilfører en rekke nye elementer til spillet, men dette kan også bli den siste store innholdstilføyelsen for Valheim.

Som bekreftet i et innlegg i FAQ-seksjonen, kommenterer Iron Gate om det vil være fortsatt støtte for Valheim etter lanseringen av versjon 1.0. Enkelt sagt vil ikke utvikleren forplikte seg til ytterligere støtte utover feilrettinger og forbedringer av brukeropplevelsen.

«Vi vil fortsette å forbedre spillet med feilrettinger og forbedringer av brukeropplevelsen, men det er foreløpig for tidlig å si nøyaktig hvor lenge spillet vil fortsette å motta oppdateringer. På samme måte er det for tidlig å si om det vil bli lagt til mer innhold i spillet i fremtiden eller ikke.»

På samme måte avslører FAQ-en at det nye 1.0-innholdet hovedsakelig er fokusert på Deep North-biomet, selv om det vil bli forbedringer andre steder, samtidig som spillet vil få en prisøkning til 29,99 dollar for å gjenspeile «overgangen fra et Early Access-spill til en fullversjon, og dermed vil tilby en fullverdig opplevelse.»

Ellers blir vi fortalt at vi ikke skal forvente bred støtte for lagring og fremgang på tvers av plattformer, og at nedlastingsstørrelsen for spillet vil være ganske overkommelig på rundt 4,3 GB på de fleste plattformer.

Skal du sjekke ut « Valheim » 1.0 i september?