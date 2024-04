Valheims nyeste utvidelse er nå tilgjengelig for betatesting

HQ

Det sies at man må vente på noe godt, og vi fans har i hvert fall ventet på det som ser ut til å bli den siste store utvidelsen før Valheim sin 1.0-utgivelse.

The Ashlands, som den sørligste delen av spillet nå heter, er stort sett det vi kan forvente oss: ild, lava og død i utide. Men også en sjanse til å oppdage nye råvarer, som åpner for helt nye muligheter.

Utvidelsen er fullpakket med nye godbiter som vi vikinger kan sette tennene i, inkludert mer enn 70 nye bygningsdeler, mer enn 30 nye våpen og mye, mye mer.

Den fullstendige listen, i ikke-spesifikke termer, er :

* 30+ nye våpen * nye bomber og ammunisjon * 3 nye rustningssett * 2 nye kapper * 10+ nye skapninger * 70+ nye byggbare gjenstander * 5 nye oppgraderinger av håndverksstasjoner * 30+ nye håndverksmaterialer * 15+ nye matvarer og trylledrikker * nye steder * ny musikk * nye hendelser * ny mekanikk.

Mer detaljert informasjon finner du her for de som ikke bryr seg om spoilere. Ashlands er for øyeblikket tilgjengelig for betatesting, og den offisielle lanseringen forventes innen fire uker, basert på tidligere mønstre fra utviklerne.

Er du spent på Ashlands?