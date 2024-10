Valheims sumper blir skumle i ny oppdatering

HQ

Uhyggetiden er over oss, og Valheim benytter anledningen til å introdusere en uhyggelig ny karakter i sumpbiomet. Sumpene i Valheim er ikke kjent som de mest vennlige stedene, men som avslørt i Coffee Stains utviklerstrøm The Spill, kan du finne en usannsynlig alliert i The Bog Witch.

Hvis du og vennene dine drar på eventyr i sumpene, kan dere snuble over myrheksens hytte. Hos henne kan du bytte gullet ditt mot potions, krydder og nye materialer til verktøy og håndverksoppskrifter.

Nye alternativer for de utpekte kokkene i gruppen din blir også introdusert sammen med Bog Witch-oppdateringen. Åtte nye festmåltider er på vei, og banketter vil vare lenger enn før. I tillegg til matlaging vil bøndene få tilgang til ljåer og flere tillegg for å hjelpe de med grønne fingre.

Bog Witch-oppdateringen for Valheim lanseres snart.