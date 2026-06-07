Valor Mortis avslører lanseringsdatoen i en ny, blodig trailer

HQ

Når innvollene dine blir sølt ut over en slagmark, ender det vanligvis med at du ikke kommer på jobb dagen etter. Det er litt annerledes i verdenen til Valor Mortis, en alternativ Napoleon-epoke der spillerne blant annet vil møte mange soldater som har fått et dødelig sår eller to.

Spillet kommer fra One More Level, utviklerne bak Ghostrunner og oppfølgeren. Vi bytter ut cyberpunk-gatene fra disse spillene med historiske bylandskap, men vi har fortsatt massevis av imponerende parkour-spill og et økt fokus på nærkamp.

Du kan også bruke en pistol når du føler at sverdarmen din begynner å bli sliten. Ta en titt på verden, kampene og Vincent Cassels opptreden som Napoleon i Valor Mortis nedenfor, og hold øye med spillets utgivelse den 24. september.