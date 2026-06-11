Valor Mortis utsettes til oktober

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Mange utviklere og utgivere ble overrasket over mengden spill som fikk september-utgivelsesdatoer under Summer Game Fest og Xbox Games Showcase tidligere denne måneden. The Blood of Dawnwalker, Marvel's Wolverine, Fire Emblem: Fortune's Weave, Silent Hill: Townfall, Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword, Minecraft Dungeons II og mange andre store og små spill som slippes innen de samme fire ukene. Da er det ganske forståelig at Ghostrunner-utviklerne hos One More Level sa at de vurderte alternativene sine da de ble spurt om hva de syntes om å lansere Valor Mortis i en så travel måned. Vi visste alle hva det betydde...

One More Level avslører at Valor Mortis er utsatt fra 24. september til 13. oktober. Den første grunnen som nevnes for dette er at de ønsker å unngå den svært travle septembermåneden, men utviklerne vil også bruke denne ekstra tiden til å finpusse spillet og implementere noen endringer basert på tilbakemeldinger fra dere som spiller demoen på Steam.

Øker dette sjansen for at du vil spille Valor Mortis?