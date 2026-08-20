Valor Mortis har offisielt nådd «gull»-status og er klar for lansering om mindre enn to måneder

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Vi ser en viss trend denne sommeren der utviklere kunngjør at de har fullført utviklingen av spillene sine, har titlene klare til å bli trykket på plater og offisielt har nådd «gold»-status godt over en måned før prosjektet er planlagt å bli lansert.

«The Blood of Dawnwalker» nådde milepælen syv uker før lansering, Control Resonant» rundt fem uker, og nå har One More Level avslørt at « Valor Mortis også er klart for distribusjon over hele verden, ettersom spillet har nådd «gold»-status knapt to måneder før lanseringen.

«Valor Mortis HAR OPPNÅDD GULLSTATUS!

«Vi har offisielt nådd en viktig milepæl, og teamet gjør seg nå klar for lanseringen! En stor takk til alle som har støttet oss og krysset fingrene for vårt FPP-soulslike-spill.»

Når det gjelder hvorfor utviklerne gjør spillene sine klare så tidlig, er dette kanskje delvis en følge av situasjonen rundt Grand Theft Auto VI, da mange av disse spillene frem til tidlig på sommeren ennå ikke hadde fastsatt konkrete lanseringsdatoer, ettersom utviklere og utgivere ventet på at Rockstar skulle forplikte seg fullt ut til sine planer. Hvis dette er tilfelle, kan man bare håpe at disse spillene, som har nådd «gold»-status i god tid, vil debutere i utmerket stand, noe som vil føre til en bemerkelsesverdig høst for videospillutgivelser.

Når det gjelder « Valor Mortis, er prosjektet satt til å komme på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 13. oktober.