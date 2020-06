Du ser på Annonser

Etter å ha levd på megasuksessen League of Legends i hele ti år har amerikanske Riot Games endelig funnet ut at tiden er moden for å stikke tærne i andre farvann. Til å begynne med har de først og fremst satset på nye konsepter innenfor det samme spilluniverset i form av autochess-spillet Teamfight Tactics og kortspillet Legends of Runeterra. Med Valorant kaster de seg fullstendig ut i det ukjente og byr på både en ny sjanger og en splitter ny verden.

I Valorant får du servert et førstepersons skytespill der to lag på fem spillere hver skal spille mot hverandre, der målsettingen er for det ene laget å plante en sprengplugg (spike) på ett av banens områder og det andre laget skal forhindre dette, enten ved å eliminere alle angriperne eller desarmere pluggen etter at den er armert. Man velger en av spillets mange fargerike helter (ved lansering er det 11 helter tilgjengelig), som med sine unike evner og egenskaper utfyller forskjellige roller i laget. Ved starten av hver runde bruker man opptjente poeng på våpen, skjold og evner, og dersom man blir drept i en runde mister man alt utstyret. I en standardkamp går spillet til første lag har vunnet tretten runder, noe som tar et sted mellom 20 og 40 minutter alt etter hvor raskt det går.

Valorant kan i korte trekk beskrives som en fusjon av Counter-Strike: Global Offensive og Overwatch, og beskrivelsen over gjør at det ikke er vanskelig å se de spillmekaniske likhetstrekkene med CS:GO. Valorant er ikke et vanskelig spill å lære seg når det gjelder å forstå grunnmekanikken, og læringskurven her ligger i å lære seg å lese terrenget og tenke taktisk. Den som løper hodestups inn uten å tenke seg om eller spille på lag med medspillerne sine vil neppe komme langt her, og ettersom man må vente helt til neste runde dersom man dør gjør man lurt i å tenke seg om to ganger mens man spiller. Dersom man er vant til den hurtige returen til kampene man kjenner fra Overwatch og Apex Legends, er dette spillet som fort fillerister denne mentaliteten ut av deg. En runde er likevel aldri over før sprengladningen er sprengt eller alle motstanderne er eliminert, og det er fullt mulig for et siste lagmedlem å ta ut tre-fire motstandere alene og dermed snu et tilsynelatende nederlag til seier.

To faktorer spiller en viktig rolle i den taktiske tenkningen som ligger til grunn for Valorant. Den ene er valget av våpen, som man kan foreta i starten av hver runde. Jo bedre man spiller, jo flere poeng samler man seg opp, som igjen øker tilgangen på de dyreste og mest avanserte våpnene. Her er det viktig å velge riktig våpen i forhold til hvor du har tenkt å gå eller posisjonere deg, og det er også nyttig å se hva de andre på laget ditt har valgt for å sørge for at dere har et variert oppsett (et lag med kun pumpehagler vil for eksempel ha problemer dersom motstanderne er bedre rustet for langdistansekamper). Den andre faktoren er bruken av sniking. Dersom man går i normalt tempo vil man enkelt kunne høre lyden av fottrinnene dine, og for å gå saktere og dempe lyden må man holde inne Shift. Dette føles naturligvis veldig unaturlig for dem som er vant til å bruke tasten for å løpe fortere, ikke gå saktere, men det tar ikke lang tid før man venner seg til denne omstillingen.

I tillegg til våpen spiller også valget av rollefigur en viktig rolle i spillet, og det er her sammenligningen med heltefokuserte spill som Overwatch og Apex Legends kommer inn i bildet. Hver helt har en særegen stil, personlighet og evner, inkludert en ultimat egenskap. Den allsidige soldaten Brimstone (Valorants svar på Soldier: 76) kan for eksempel kaste røykbomber og ildgranater, eller bruke sin ultimate egenskap hvor et område på kartet blir teppebombet. Kinesiske Sage kan helbrede og sette opp isvegger, mens russiske Sova bruker pil og bue for å lokalisere fiendens posisjoner.

Her viser Valorant seg imidlertid fra sin svakere side, for har man spilt eksempelvis Overwatch jevnt og trutt siden lansering (noe jeg for ordens skyld har) tar det ikke lang tid før man ser veldig mange likhetstrekk mellom heltene i Valorant og dets konkurrenter. Det er veldig lett å trekke paralleller mellom rollefigurene i de to spillene, og det er en sammenligning Valorant kommer klart dårligst ut av, ettersom Valorants rollefigurer og setting helt klart mangler den samme dybden, sjarmen og detaljnivået Overwatch kan stille med. Her har andre heltefokuserte spill som Apex Legends imponert langt mer med mangfold og variasjon sammenlignet med sine konkurrenter. Det begrensede antallet på elleve helter er også noe beskjedent, noe som også kan sies om at spillet kun har fire kart ved lansering, men dette er faktorer som vil forbedre seg etter hvert som Riot bygger videre på spillet.

Et annet problem som også er knyttet til rollefigurene, og som er langt mer alvorlig for Valorant som spill, er at valget av rollefigurer spiller en langt mindre rolle enn man skulle forvente. Flere av rollefigurene kan skimte med nokså like evner (det er flere enn Brimstone som kan bruke røykbombelignende evner), og de ultimate egenskapene deres er sjelden den store «game changer» som man kanskje kunne forvente. Tar man også med i betraktning at de fleste beveger seg nokså likt, sitter man igjen med et inntrykk av at det ikke er altfor avgjørende hvilken helt man velger. Kanskje dette er en god ting for noen ettersom man kun kan velge én helt per kamp, men for en som er vant med Overwatchs varierte rollegalleri og hvor stor betydning dette har for kampenes utvikling oppleves dette som et steg tilbake. Dette betyr imidlertid ikke at det er helt irrelevant hvilken rollefigur man velger, og det å finne den rette kombinasjonen av rollefigur og våpen er en prosess som tar tid og belønner den tålmodige. Har man først funnet en kombinasjon man håndterer bra tar det ikke lang tid før fiendene deiser i bakken rundt deg, og det er en svært tilfredsstillende følelse når man havner i flyten.

Sammenligningene med Overwatch blir fort mange, men et sentralt punkt hvor Blizzards suksess briljerer sammenlignet med Valorant er lyddesignet. I Overwatch kan et godt trent øre høre eksakt hvilken rollefigur som går i nærheten av deg, hvor de er og om de er vennlige eller ikke. I Valorant høres alle fottrinn like ut, noe som gjør det vanskelig å skjelne mellom venn og fiende eller hvilke evner du kan forvente av motstanderen rundt hjørnet. Dermed forsvinner et sentralt taktisk element fra spillet, noe som også svekker Valorants konkurranseevne i forhold til konkurrentene. Våpenlydene er heldigvis noe bedre, men det utmerker seg ikke i nevneverdig grad.

Svakhetene til tross er Valorant et spill man fort kan tilbringe mange timer med, særlig i lystig lag med godt samarbeid. De som er vant til spill med hurtigere tempo vil nok kunne kjenne på en viss rastløshet når man ikke helt får taket på det, men når man kommer i flyten er Valorant et taktisk skytespill som virkelig suger deg inn og holder på konsentrasjonen. Med litt tid og pleie kan Valorant absolutt bli et spill som finner og holder på sitt publikum, men på nåværende tidspunkt mangler det dessverre det lille ekstra som sikrer innertieren for spillet.