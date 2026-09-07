Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Valorant

Valorant Champions 2026: Here – her er alle de 16 kvalifiserte lagene og de respektive gruppene

Det store arrangementet vil ta Shanghai med storm senere denne måneden.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Nå som vi nærmer oss slutten av kalenderåret, ser mange e-sportligaer og divisjoner frem til å avslutte sine respektive sesonger. Når det gjelder konkurransepreget Valorant, står vi på terskelen til Champions 2026, som vil foregå mellom 24. september og 18. oktober, alt i Shanghai, Kina, med 2,25 millioner dollar på spill.

I forrige uke nevnte vi mange av de bekreftede organisasjonene og så på hvem som kunne bli med i kampen i løpet av helgen som kommer. Nå som dette har skjedd, kjenner vi de 16 bekreftede organisasjonene til Champions 2026 og hvordan hver av dem er plassert i de fire respektive gruppene.

Gruppe A:


  • 100 Thieves

  • JD Gaming

  • FUT Esports

  • T1

Gruppe B:


  • Global Esports

  • LOUD

  • EDward Gaming

  • Team Vitality

Gruppe C:


  • Tyloo

  • Team Liquid

  • Paper Rex

  • G2 Esports

Gruppe D:


  • Karmine Corp

  • Nongshim RedForce

  • NRG

  • XLG Esports

Når det gjelder åpningskampene for hver gruppe, kan du se nedenfor hvordan hver gruppe er plassert i sin egen dobbel elimineringsturnering.

Valorant

Relaterte tekster

0
ValorantScore

Valorant
ANMELDELSE. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

Med Valorant forsøker Riot Games å ta opp kampen mot både CS:GO og Overwatch, men spillet mangler det lille ekstra ved lansering for å sikre seieren.



Loading next content