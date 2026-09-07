Valorant Champions 2026: Here – her er alle de 16 kvalifiserte lagene og de respektive gruppene

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Nå som vi nærmer oss slutten av kalenderåret, ser mange e-sportligaer og divisjoner frem til å avslutte sine respektive sesonger. Når det gjelder konkurransepreget Valorant, står vi på terskelen til Champions 2026, som vil foregå mellom 24. september og 18. oktober, alt i Shanghai, Kina, med 2,25 millioner dollar på spill.

I forrige uke nevnte vi mange av de bekreftede organisasjonene og så på hvem som kunne bli med i kampen i løpet av helgen som kommer. Nå som dette har skjedd, kjenner vi de 16 bekreftede organisasjonene til Champions 2026 og hvordan hver av dem er plassert i de fire respektive gruppene.

Gruppe A:



100 Thieves



JD Gaming



FUT Esports



T1



Gruppe B:



Global Esports



LOUD



EDward Gaming



Team Vitality



Gruppe C:



Tyloo



Team Liquid



Paper Rex



G2 Esports



Gruppe D:



Karmine Corp



Nongshim RedForce



NRG



XLG Esports



Når det gjelder åpningskampene for hver gruppe, kan du se nedenfor hvordan hver gruppe er plassert i sin egen dobbel elimineringsturnering.