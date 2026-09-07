Valorant Champions 2026: Here – her er alle de 16 kvalifiserte lagene og de respektive gruppene
Det store arrangementet vil ta Shanghai med storm senere denne måneden.
Nå som vi nærmer oss slutten av kalenderåret, ser mange e-sportligaer og divisjoner frem til å avslutte sine respektive sesonger. Når det gjelder konkurransepreget Valorant, står vi på terskelen til Champions 2026, som vil foregå mellom 24. september og 18. oktober, alt i Shanghai, Kina, med 2,25 millioner dollar på spill.
I forrige uke nevnte vi mange av de bekreftede organisasjonene og så på hvem som kunne bli med i kampen i løpet av helgen som kommer. Nå som dette har skjedd, kjenner vi de 16 bekreftede organisasjonene til Champions 2026 og hvordan hver av dem er plassert i de fire respektive gruppene.
Gruppe A:
- 100 Thieves
- JD Gaming
- FUT Esports
- T1
Gruppe B:
- Global Esports
- LOUD
- EDward Gaming
- Team Vitality
Gruppe C:
- Tyloo
- Team Liquid
- Paper Rex
- G2 Esports
Gruppe D:
- Karmine Corp
- Nongshim RedForce
- NRG
- XLG Esports
Når det gjelder åpningskampene for hver gruppe, kan du se nedenfor hvordan hver gruppe er plassert i sin egen dobbel elimineringsturnering.