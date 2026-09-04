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Valorant

Valorant Mesterskapet 2026: Hvem har kvalifisert seg så langt, og hvem gjenstår?

12 av de 16 kvalifiserte organisasjonene er nå bekreftet, mens deltakerne fra Amerika og « Pacific avgjøres denne helgen.

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Om noen uker starter Valorant Champions 2026-turneringen i Shanghai, Kina. Med startdatoen fastsatt til 24. september er de fleste av de kvalifiserte lagene nå bekreftet – 12 av de 16 organisasjonene er kjent, mens de resterende fire avgjøres i løpet av de kommende dagene.

Nedenfor finner du en liste over lagene som allerede har kvalifisert seg til Champions 2026, samt hvilke regioner de kommer fra.


  • Tyloo – Kina

  • Karmine Corp – EMEA

  • JD Gaming – Kina

  • Team Liquid – EMEA

  • NRG – Amerika

  • EDward Gaming – Kina

  • FUT Esports – EMEA

  • Paper Rex – Stillehavsområdet

  • G2 Esports – Amerika

  • XLG Esports – Kina

  • Team Vitality – EMEA

  • NS RedForce – Stillehavsområdet

Når det gjelder de fire siste plassene, vil disse gå til de beste lagene fra Amerika og Stillehavsregionen, ettersom de respektive Stage 2-sluttspillene for hvert område nærmer seg slutten i løpet av den kommende helgen.

For Amerika vil plassene tilsynelatende gå til 100 Thieves og Loud (siden de andre gjenværende utfordrerne, NRG og G2 Esports, allerede har sikret seg Champions-plassene). For Stillehavsregionen er alternativene litt bredere, med Global Esports, Varrel og T1 blant de gjenværende lagene (siden NS RedForce allerede har sikret seg en plass).

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