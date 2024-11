Valtteri Bottas og Zhou Guanyu sparket fra Sauber F1 Team etter "konstruktive diskusjoner"

HQ

F1 team Kick Sauber Motorsport har kunngjort en drastisk beslutning: det har sparket begge sine piloter, Valtteri Bottas og Zhou Guanyu, som ikke vil fortsette neste sesong. Teamet, tidligere kjent som Alfa Romeo F1 og anskaffet av Audi, som vil gi det nytt navn til Audi F1 Team, var fortsatt meningsløst etter 21 løp.

Bottas og Guanyu vil delta i de tre gjenværende løpene (Las Vegas, Qatar og Abu Dhabi), men teamet vil gå hver til sitt. Det ryktes at Bottas vil signere for Mercedes, mens fremtiden til Guany, den første kinesiske F1-føreren noensinne, er uklar, men han sa at han diskuterer en rekke alternativer for også å bli i F1.

"Etter åpne og konstruktive diskusjoner med Valtteri Bottas og Zhou Guanyu, konkluderte vi gjensidig med at betingelsene for å fortsette sammen ikke kunne oppfylles, så vi ble enige om at det er på tide å skilles", skriver teamet på Twitter.

Samtidig har det sveitsiske laget annonsert at deres plass vil bli tatt av Nico Hulkenberg, i tillegg til Gabriel Bortoleto, som vil ta steget over til F2. Han blir den første brasilianske Formel 1-kjøreren siden Felipe Massa i 2017.