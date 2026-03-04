Valtteri Bottas starter F1 2026-sesongen med en 15 måneder gammel straff

HQ

Valtteri Bottas, den 36 år gamle finske sjåføren som samarbeider med Sergio Pérez for Cadillac-debuten i Formel 1 denne sesongen, som starter denne helgen i Australia, vil sone en straff fra en overtredelse forårsaket i desember 2024, under Abu Dhabi Grand Prix, i sitt siste løp med Sauber (nå Audi). Manøvrene hans førte til at Kevin Magnussen krasjet i Bottas' bakhjul. Magnussen klarte likevel å kjøre videre, men Bottas måtte bryte løpet, og ble i tillegg ilagt en straff på fem felt og mistet fem straffepoeng i lisensen sin.

Fordi Bottas ikke kjørte løp i løpet av 2025-sesongen, ble sanksjonen hengende der ... helt til nå, 15 måneder senere, når Bottas er i ferd med å starte en ny sesong med et nytt team. Til tross for all tiden som har gått siden den gang, står FIAs sanksjon fortsatt ved lag, og det er derfor han starter løpet med en straff på fem ruter.

Motorsport forklarer at FIA har endret reglene og nå vil gridstraffene for det påfølgende løpet bli slettet etter 12 måneder. Regelen gjelder imidlertid ikke med tilbakevirkende kraft, så Bottas må fortsatt sone straffen. Heldigvis for ham, har de fem poengene han mistet fra lisensen sin den dagen blitt gjenopprettet 12 måneder senere.