Valve advarer om at minneprisene fortsetter å stige og at situasjonen blir stadig verre

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Trinn for trinn har konsollene blitt dyrere i et alarmerende raskt tempo, og da Valve kunngjorde prisen på Steam Machines i juni, reagerte mange negativt på nyheten om at den enkleste versjonen (uten kontroller) ville koste 879 pund / 1039 euro.

Nå ser det ut til at Valve uansett har solgt alt de klarte å produsere, men når kan vi forvente at prisene skal falle? Dessverre virker ikke svaret særlig håpefullt, for om noe ser det ut til at en prisøkning er mer sannsynlig. I et intervju med Bloomberg (via GamingBolt) sier Valve-ansatt Yazan Aldehayyat:

«Ærlig talt blir det fortsatt verre. Bare i tilfelle folk ikke er klar over det. Det folk ser i butikkhyllene akkurat nå, er etter våre observasjoner minst tre til seks måneder etter det vi ser i grossistleddet.»

Dette bekreftes av Valves kollega Pierre-Loup Griffais, som legger til i det samme intervjuet:

«Vi produserer i grunnen alt vi kan. Vi er helt klart begrenset av minnekapasiteten.»

La oss håpe at Valve ikke må øke prisene, men risikoen er absolutt til stede, ettersom chipkrisen langt fra er over og faktisk ser ut til å forverres i løpet av de kommende månedene.