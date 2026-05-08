Valve bekjemper salgssalg og tilgjengelighetsproblemer med nye regler for kjøp av Steam Controller

HQ

Valve lanserte nylig Steam Controller, og den ble utsolgt i løpet av få minutter. Ifølge Tech Power Up kommer det nye varer på lager, men med nye regler på plass.

Fra og med 8. mai kl. 17:00 (Greenwich Mean Time) vil Valve tillate brukere å legge inn en reservasjon for Steam Controller på den vanlige butikksiden, noe som betyr at brukerne får lov til å reservere en plass i køen. Når kontrolleren endelig er tilbake på lager, vil Valve automatisk legge inn bestillinger for reservasjonsinnehavere i den rekkefølgen de har lagt inn sine reservasjoner. Disse kjøperne vil ha 72 timer fra de mottar bestillings-e-posten til å fullføre kjøpet via Steam.

Kanskje viktigst av alt er at Valve begrenser reservasjoner til én kontroller per konto, og de som allerede har kjøpt en Steam Controller vil ikke kunne legge inn reservasjoner inntil videre.

Valve har også lagt til ekstra kontobetingelser for å forhindre skalpering. Steam-kontoer som ønsker å legge inn en reservasjon, må være i god stand og ha gjort et kjøp før 27. april 2026. Valve bekreftet også at USA, Canada, Storbritannia, EU og Australia vil få Steam Controller restocks "neste uke".

Så fra og med mandag 11. mai bør vi kunne legge inn en bestilling på Steam Controller.