Valve bekrefter at Steam Machine lanseres i sommer
Men vi har fortsatt ikke en pris for Gabe Cube ennå.
Når Valve gjør sitt andre forsøk på konsollspillet, ser det ut til at de pågående økte kostnadene for RAM kan være i ferd med å ødelegge håpet om å bli en hovedkraft i videospillkonsoller. Likevel ble vi lovet Steam Machine og Steam Frame i år, og Valve har nå fortalt oss at vi vil få dem ganske snart.
Som bekreftet i et nytt Steam Community-innlegg, sier Valve at både den nye PC / konsollen og VR-enheten vil lanseres i sommer. Selv om Steam Frame absolutt vil være av interesse for de som er interessert i VR, og får sin egen verifiserte status for VR-spill, er hovedfokuset på Steam Machine, en PC som er omtrent seks ganger kraftigere enn en Steam Deck, og som gjør det enklere enn noensinne å spille Steam-spillene dine i stuen din.
I likhet med Steam Deck og Steam Frame vil Steam Machine også få sin egen Verified-status for spill. Hvis en utvikler har et spill som kjører på Steam Deck, trenger de ikke å bekymre seg for at det skal fungere godt på Steam Machine. Men hvis det krever litt mer kraft, har maskinen det.
Vi er fortsatt i mørket rundt Steam Machine's pris, sannsynligvis den viktigste faktoren for å avgjøre hvor mange som kommer til å være i stand til å kjøpe denne tingen ved lansering. Ettersom Steam Deck-prisen har økt med hele 40 % de siste ukene, tviler vi på at Steam Machine blir billig.