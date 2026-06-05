Valve bekrefter at Steam Machine lanseres i sommer

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Når Valve gjør sitt andre forsøk på konsollspillet, ser det ut til at de pågående økte kostnadene for RAM kan være i ferd med å ødelegge håpet om å bli en hovedkraft i videospillkonsoller. Likevel ble vi lovet Steam Machine og Steam Frame i år, og Valve har nå fortalt oss at vi vil få dem ganske snart.

Som bekreftet i et nytt Steam Community-innlegg, sier Valve at både den nye PC / konsollen og VR-enheten vil lanseres i sommer. Selv om Steam Frame absolutt vil være av interesse for de som er interessert i VR, og får sin egen verifiserte status for VR-spill, er hovedfokuset på Steam Machine, en PC som er omtrent seks ganger kraftigere enn en Steam Deck, og som gjør det enklere enn noensinne å spille Steam-spillene dine i stuen din.

I likhet med Steam Deck og Steam Frame vil Steam Machine også få sin egen Verified-status for spill. Hvis en utvikler har et spill som kjører på Steam Deck, trenger de ikke å bekymre seg for at det skal fungere godt på Steam Machine. Men hvis det krever litt mer kraft, har maskinen det.

Vi er fortsatt i mørket rundt Steam Machine's pris, sannsynligvis den viktigste faktoren for å avgjøre hvor mange som kommer til å være i stand til å kjøpe denne tingen ved lansering. Ettersom Steam Deck-prisen har økt med hele 40 % de siste ukene, tviler vi på at Steam Machine blir billig.