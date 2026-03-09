Valve bekrefter på nytt Steam Machine-utgivelsen i 2026

HQ

På slutten av fjoråret viste Valve frem sin nye maskinvarelinje. En ny Steam Controller, Steam Frame, og den viktigste overskriften, halv-konsoll, halv-PC av Steam Machine. Valve var på vei inn på konsollområdet, og de sa at de ville gjøre det tidlig i 2026.

På grunn av RAM- og lagringsmangel som påvirker alt spill og PC, måtte Valve imidlertid skyve utgivelsen av Steam Machine og dens kompiser fra begynnelsen av året til senere i 2026. Deretter sa et Steam Community-innlegg i helgen at selskapet bare håpet at det kunne få maskinvaren ut i år.

Dette har imidlertid blitt endret, og innlegget sier nå at planen er å definitivt slippe Steams nye maskinvare i 2026. "Vi delte nylig at det har vært utfordringer med minne- og lagringsmangel, men vi vil sende alle tre produktene i år. Flere oppdateringer vil bli delt når vi fullfører planene våre, " skrev Valve.

Vi bør sannsynligvis ikke forvente en utgivelse når som helst snart, men det ser ut til at Valve er klar til å gå med denne nye maskinvareoppstillingen igjen. Steam Machine ser ut til å bli en stor hit når den slippes, så lenge prispunktet ikke virker som for mye av et slag for folks lommebøker. PC-spillere vil ha en liten, dyktig spillrigg som kan dukke opp i stuen, men i dagens klima kommer de sannsynligvis bare til å bruke så mye.