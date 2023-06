Valve fjerner battle pass i Dota 2

HQ

De aller fleste såkalte live-service-spill har battle pass eller lignende i dag, noe som gjør det ekstra interessant når et spill plutselig fjerner det.

I et nytt blogginnlegg forteller Valve at de fjerner battle pass fra Dota 2. Grunnen til dette er at battle pass-et hadde vokst til et punkt der det omfattet "omtrent alt innhold vi produserer for Dota i løpet av året", noe som gjorde at en del av året føltes spennende, mens resten var "tomt til sammenligning".

Valve poengterer også at "de fleste Dota-spillere aldri kjøper et battle pass og aldri får noen belønning fra det", men alle får oppleve fordelene med nye oppdateringer, helter og annet når de kommer inn i spillet i form av en ny oppdatering.

Nå gjenstår det bare å se hva dette betyr for fremtidig innhold i spillet og hvordan det påvirker premiepotten i The International siden en del av denne har blitt hentet fra battle pass-inntekter.