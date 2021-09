Valve har begynt å sende devkit-utgaver av Steam Deck til utviklere

HQ

Spill blir forsinket som bare det, men kan man forvente det samme av hardware? Det kan man vel lett, ettersom det er global mangel på for eksempel halvledere, men noe tyder på at Valve kommer til å holde fast i en lansering av Steam Deck innen året er omme.

I et innlegg på Steam Store forteller Valve nemlig at de nå er i "de siste utviklingsstadiene" av den håndholdte konsollen. De har også sendt devkit-utgaver til utviklere, så de kan optimalisere deres spill innen lanseringen.

"Pakket og klar for utviklere! Dette er et av de begrensede partiene med Steam Deck-utviklersett som sendes ut i dag til partnere slik at de kan teste spillene sine. Disse testutgavene for teknisk verifisering er en måte for oss å gi utviklere tilgang til enheter som er funksjonelt identiske med det som sendes til deg.

Ettersom vi fortsatt befinner oss i sluttfasen av utviklingen, gir utviklersettene oss muligheten til å vise spillutviklere prosessen med å få spillene sine på Steam Deck, samtidig som vi samler tilbakemeldinger fra dem mens vi forbereder oss på den offisielle utgivelsen på slutten av året." skriver de.